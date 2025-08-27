Защитники неба сбили над Украиной 74 из 95 российских БпЛА: есть попадания на 9 локациях

В ночь на 27 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 74 БпЛА.

Зафиксировано попадание в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередная ночь российского воздушного террора началась с первых запусков войсками РФ средств воздушного нападения около 20:30 26 августа.

В целом враг атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 74 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 августа,Россия ударила по многоэтажке в центре Херсона. В результате атаки повреждены квартиры, есть пострадавшие.

Под вражеской атакой находилась и Сумщина: три человека ранены, есть перебои со связью.

Также оккупанты трижды атаковали Константиновку. Враг повредил дома, убил женщину, есть раненые.

Известно, что в Добропольской громаде российский обстрел повредил шахты в Донецкой области. Почти 150 горняков были заблокированы под землей, есть жертва и пострадавшие.

