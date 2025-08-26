Россия ударила по многоэтажке в центре Херсона: повреждены квартиры, есть пострадавшие. Видео

Вечером вторника, 26 августа, российские террористы нанесли удар беспилотником по многоэтажке в центре Херсона. В результате атаки в доме повреждены несколько квартир, две женщины получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в Facebook. Он также опубликовал видео с места "прилета".

"Около 19:00 российские оккупанты атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона. В результате удара повреждены несколько квартир, выбиты окна", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Херсонской городской военной администрации уточнили, что многоэтажку атаковал БПЛА "Молния".

Последствия атаки по Херсону

Известно о двух пострадавших женщинах – 1959 и 1962 годов рождения, которые в момент удара находились в своих квартирах.

У них диагностировали взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние одной из пострадавших – средней степени тяжести, другой – тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Коммунальные службы уже начали ликвидацию последствий атаки. Специалисты занимаются закрытием поврежденных окон в многоквартирном доме.

Напомним, в Херсоне взрывотехники уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые оккупанты дистанционно разбросали в Днепровском районе города. Боеприпасы представляли серьезную угрозу для местных жителей, ведь их трудно заметить невооруженным глазом.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 августа, российские оккупанты трижды атаковали Константиновку. В результате террористических действий россиян повреждены дома, погибла женщина, есть раненые.

Российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

