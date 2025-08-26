В Херсоне нашли мины-"лепестки", которые разбросали оккупанты: чем они опасны. Фото

В Херсоне взрывотехники уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые оккупанты дистанционно разбросали в Днепровском районе города. Боеприпасы представляли серьезную угрозу для местных жителей, ведь их трудно заметить невооруженным глазом.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области. Правоохранители напомнили, что российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Херсона и региона. Вражеская армия цинично обстреливает гражданских из всех имеющихся видов вооружения, использует различные дроны и заминирует территории населенных пунктов.

На Херсонщине уничтожили мины-"лепестки"

Недавно в полицию поступило сообщение о том, что в Днепровском районе Херсона именно такие ловушки (противопехотные мины типа "лепесток") враг подбросил на одну из улиц, куда были срочно вызваны взрывотехники.

"Это оружие крайне опасно для местных, ведь очень малозаметно в окружающей среде. Такие мины могут быть зеленого или коричневого цвета, поэтому в траве, в листьях или на почве их почти не видно. Принцип действия мины – нажимной. Чтобы она сработала, на нее достаточно наступить или наехать", – отметили в полиции.

Взрывотехники полиции Херсонщины, которые прибыли по указанному адресу, тщательно осмотрели местность в "окне" между обстрелами и атаками БПЛА. По словам руководителя подразделения Владимира Перепелицы, собранные мины были уничтожены путем контролируемого подрыва, чтобы полностью устранить опасность для горожан.

Правила поведения в случае обнаружения потенциально опасных предметов

Правоохранители в очередной раз отметили правила поведения в случае обнаружения потенциально опасных предметов:

запрещено касаться неизвестных предметов , не пытайтесь самостоятельно перенести в другое место или обезвредить;

, не пытайтесь самостоятельно перенести в другое место или обезвредить; ни в коем случае не пытайтесь разобрать взрывоопасные устройства;

отойдите как можно дальше от подозрительного предмета , как-то обозначьте это место, чтобы до прибытия саперов посторонние лица не подходили к опасной находке;

, как-то обозначьте это место, чтобы до прибытия саперов посторонние лица не подходили к опасной находке; немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям полиции 102 или ГСЧС по номеру 101.

Подразделения взрывотехников Херсонщины, как и другие службы, продолжают работать в усиленном режиме и реагировать на все сообщения для безопасности людей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

