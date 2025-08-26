Российский обстрел обесточил шахты в Донецкой области: под землей почти 150 горняков

В Донецкой области, в результате обстрела военных путинской армии, обесточены шахты. Сейчас под землей находятся 148 горняков.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат и глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Под атаку оккупантов попала Добропольская громада.

Что известно

"В результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей", – говорится в заметке Волынца.

Ситуация вблизи Доброполья

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Виктор Трегубов сообщал, что оккупационные войска применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны. При этом оккупанты теряют много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции при попытке спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", – сообщили в Силах обороны.

По словам подполковника, если россиянам удается прорывать украинскую оборону, речь не идет о том, что враг взял под контроль территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики утром, 26 августа, атаковали Шосткинскую общину Сумщины. В результате обстрелов, под вражеский удар попала гражданская инфраструктура, ранения получили трое мужчин. Община осталась без света, также есть перебои со связью.

