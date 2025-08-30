Оккупанты ударили по Запорожью дронами и ракетами: есть разрушения и раненые. Фото

В ночь на субботу, 30 августа, под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, три человека получили ранения.

В результате ударов РФ в Запорожье повреждены частные дома, один – разрушен полностью. Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Последствия атаки

На некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание трех жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

В ОВА сообщили о попадании в жилую застройку. Известно, что три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также устроила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в разных населенных пунктах, есть попадания в Днепре и Павлограде.

