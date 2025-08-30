РФ массированно атаковала Днепропетровщину: есть попадания в Днепре и Павлограде

В ночь на субботу, 30 августа, Россия устроила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в разных населенных пунктах, есть попадания в Днепре и Павлограде.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Данных о пострадавших пока нет.

Что известно об атаке

Сначала враг бил по населенным пунктам области ударными дронами. После этого россияне применили баллистические ракеты, а также направили крылатые ракеты "Калибр".

Также, вероятно, по Днепру было запущено несколько крылатых ракет Р-500.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа российские захватчики беспилотниками ударили по Днепропетровской области. Вследствие атаки два человека погибли, есть раненые.

