РФ массированно атаковала Днепропетровщину: есть попадания в Днепре и Павлограде
В ночь на субботу, 30 августа, Россия устроила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в разных населенных пунктах, есть попадания в Днепре и Павлограде.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Данных о пострадавших пока нет.
Что известно об атаке
Сначала враг бил по населенным пунктам области ударными дронами. После этого россияне применили баллистические ракеты, а также направили крылатые ракеты "Калибр".
Также, вероятно, по Днепру было запущено несколько крылатых ракет Р-500.
Дополняется...
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа российские захватчики беспилотниками ударили по Днепропетровской области. Вследствие атаки два человека погибли, есть раненые.
