Оккупанты атаковали Днепропетровскую область, произошли пожары: два человека погибли, есть раненые. Фото

В ночь на 29 августа российские захватчики беспилотниками ударили по Днепропетровской области. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он добавил, что силам ПВО удалось сбить 8 вражеских дронов над областью.

Детали атаки

В частности, из-за атаки БпЛА на Днепр пострадали два человека, они доставлены в медицинское учреждение. 46-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, а у 69-летнего раненого – состояние средней тяжести.

Также в результате действий оккупантов повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть. Произошли возгорания, которые оперативно потушили спасатели.

Российские дроны атаковали Межевскую, Славянскую, Покровскую, Васильковскую громады.

"К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

На территории предприятия произошел пожар, повреждения получили также частные дома, машины, заправка. Кроме этого, враг ударил беспилотником по Новопольской громаде Криворожского района, где тоже возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

"FPV-дронами противник ударил по Никопольщине. Попал по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам", – указано в сообщении.

Что предшествовало

По информации Воздушных сил, противник запустил ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ. Всего враг применил 68 БпЛА, из которых 46 сбили украинские силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа страна-агрессор атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка. Известно о 23 погибших и десятках пострадавших. 29 августа в столице объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!