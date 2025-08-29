Россия запустила по Украине 68 дронов: силы ПВО сбили 46 БПЛА

Противовоздушная оборона Украины во время атаки РФ в ночь на 29 августа обезвредила 46 российских беспилотников. Всего враг применил 68 БпЛА.

Зафиксированы последствия от вражеских ударов в ряде локаций. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

"В ночь на 29 августа (с 20.00 28 августа) противник атаковал 68-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ", – говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание 22 российских дронов на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в ночь на 27 августа страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину с воздуха, применив 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 74 БпЛА. Первые запуски войсками РФ средств воздушного нападения произошли около 20:30 26 августа.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка. Известно о 23 погибших и десятках пострадавших.

Также враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В результате атаки уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

29 августа в столице объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

