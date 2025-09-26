Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пятеро пострадавших, повреждены дома и авто. Фото

В Никопольском районе Днепропетровской области 26 сентября в результате российских атак пострадали пять гражданских людей. Среди них женщины в возрасте от 62 до 86 лет, всем оказали помощь врачи, лечение будет проходить амбулаторно.

О последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. В своем Telegram он отметил, что в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и атаковал беспилотниками. По его словам, разрушены и повреждены как частные дома, так и объекты инфраструктуры.

Под огонь попали Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады. Разрушениям подверглось предприятие, три частных дома, пятиэтажка и еще одно здание, которое уже не использовалось. Обстрелы повредили несколько автомобилей и линию электропередач.

На территории Покровской громады Синельниковского района обломки дрона ранили 88-летнего мужчину. Там также сгорели три жилых дома и хозяйственная постройка. Обстрелы повредили грузовик и автозаправку. Дополнительно зафиксировано возгорание в Славянской громаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 23 сентября в Никополе в результате атаки российского FPV-дрона погибла 70-летняя местная жительница. Еще трое женщин получили ранения. Пострадавшей 47-летней женщине оказали медицинскую помощь, лечение она будет проходить амбулаторно.

