В Никополе из-за попадания вражеского дрона погибла женщина, еще одна пострадала. Фото

В Никополе в результате атаки российского FPV-дрона погибла 70-летняя местная жительница. Еще одна женщина получила ранения.

О трагедии сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, пострадавшей 47-летней женщине оказали медицинскую помощь, лечение она будет проходить амбулаторно.

Из-за взрыва вспыхнул частный дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, однако повреждены жилые помещения и имущество.

Напомним, во вторник, 23 сентября, российские оккупанты снова нанесли удары по Запорожью, взрывы прогремели в одном из районов города. Предварительно, известно о двух раненых.

Также сообщалось, что в пятницу, 19 сентября, российские военные преступники убили двух человек в Гуляйполе Запорожской области. Враг нанес удар дроном по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве находились супруги, люди погибли на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!