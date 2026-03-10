Оккупанты атаковали Днепровщину FPV-дронами: среди раненых – 4-летний ребенок. Фото

Во вторник, 10 марта, российские террористы атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами. В результате ударов 9 человек получили ранения, среди них – 4-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и Национальная полиция. Вследствие вражеской атаки пострадали Никопольский район, а также город Марганец.

В Никополе российские дроны атаковали полицию

В Никополе Днепропетровской области российские оккупанты атаковали беспилотниками здание районного управления полиции и автомобиль полиции.

Пострадали шестеро правоохранителей которые как раз были на службе, когда произошла вражеская атака.

Сначала утром российские захватчики прицельно направили FPV-дрон на автомобиль полиции. Тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, который находился за рулем. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние раненого остается тяжелым.

В результате взрыва акубаротравмы получил еще один полицейский.

Впоследствии враг продолжил атаковать здание управления полиции беспилотниками. В результате ударов получил травму 38-летний полицейский, еще трое правоохранителей имеют акубаротравмы.

Из-за вражеских атак повреждены административное здание полиции, имущество внутри и несколько автомобилей. Две служебные машины полиции полностью уничтожены. Также поврежден автомобиль спасателей, которые прибыли на вызов для эвакуации пострадавших.

Атака на Марганец

В Марганце в результате атаки дронами ранения получили три человека, среди них 4-летняя девочка. Всех отправили на амбулаторное лечение. Также был поврежден микроавтобус.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 9 марта и в ночь на 10 марта российские оккупанты терроризировали Днепр массированными ударами беспилотников. В результате обстрелов в областном центре повреждены многоэтажные дома, школа и другие помещения. Среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе дети.

