'Вырывало окна на кухне, волна была страшна': жители Днепра рассказали о последствиях российской атаки. Видео

Вечером 9 марта и в течение ночи российская оккупационная армия терроризировала Днепр массированными ударами беспилотников. Вследствие обстрела в областном центре повреждены многоэтажные дома, школа и другие помещения.

Среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом говорится в сюжете издания "Суспільне Дніпро".

Последствия террора

В одной из многоэтажек после российской атаки выбиты окна, изуродованы фасад и балконы. Кроме того, есть повреждения в школе неподалеку и соседних домах.

Местные житель рассказал, что взрывная волна повредила в его квартире внутренние стены. Балкон, окна и межкомнатные двери уничтожены вследствие вражеской атаки.

Также мужчина рассказал, что атаковавший дом беспилотник был начинен шрапнелью, которая насквозь пробила стены. К счастью, двое его детей не пострадали.

Еще в одной квартире из-за атаки вынесло все окна с рамами и балкон, посыпались стены. Женщина рассказала, что в момент взрыва в квартире находилась ее родственница, а сама она ночевала у сестры.

"Я осталась у сестры. Всю ночь здесь была моя племянница, она до сих пор не может прийти в себя. Вырвало окна на кухне, на балконе все выбито. Волна была страшная", – рассказала Татьяна, владелица поврежденной квартиры во время атаки РФ на Днепр.

Напомним, в ночь на 10 марта российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Харьков. С помощью БПЛА захватчики ударили по Холодногорскому району. В результате обстрела ранения получили мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

