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Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди

Анна Паскевич
War
1 минута
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Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди

Войска страны-агрессора России днем в среду, 13 ноября, атаковали Харьков дронами. Один из БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе города, повреждены десятки авто, известно о четырех пострадавших.

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О последствиях атаки сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Всего в городе зафиксировано два прилета российских дронов.

Попадания в Салтовском районе Харькова было в 11:30 вблизи торгового центра.

Рядом с ТЦ повреждено более 20 припаркованных автомобилей и контактная сеть троллейбуса.

Вследствие прилета в многоквартирный жилой дом, также в Салтовском районе, пожара не возникало.

А среди пострадавших не зафиксировано тяжелых случаев.

Раненые имеют осколочные ранения, их состояние не тяжелое, сказал "Суспільному" директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

По информации ОВА, пострадали три женщины и один мужчина. С осколочными ранениями госпитализированы 74-летние мужчина и женщина.

84-летняя женщина госпитализирована с гипертоническим кризом, у 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.

Все профильные службы работают на местах, сообщили местные власти.

Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди
Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди
Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди
Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 12 ноября, армия РФ также атаковала Харьков дронами, атаке подверглись два района города. Вследствие обстрела известно о трех пострадавших, повреждении электроопоры и жилых домов.

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