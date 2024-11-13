Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть прилет по многоэтажке, пострадали люди

Войска страны-агрессора России днем в среду, 13 ноября, атаковали Харьков дронами. Один из БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе города, повреждены десятки авто, известно о четырех пострадавших.

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О последствиях атаки сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Всего в городе зафиксировано два прилета российских дронов.

Попадания в Салтовском районе Харькова было в 11:30 вблизи торгового центра.

Рядом с ТЦ повреждено более 20 припаркованных автомобилей и контактная сеть троллейбуса.

Вследствие прилета в многоквартирный жилой дом, также в Салтовском районе, пожара не возникало.

А среди пострадавших не зафиксировано тяжелых случаев.

Раненые имеют осколочные ранения, их состояние не тяжелое, сказал "Суспільному" директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

По информации ОВА, пострадали три женщины и один мужчина. С осколочными ранениями госпитализированы 74-летние мужчина и женщина.

84-летняя женщина госпитализирована с гипертоническим кризом, у 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.

Все профильные службы работают на местах, сообщили местные власти.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 12 ноября, армия РФ также атаковала Харьков дронами, атаке подверглись два района города. Вследствие обстрела известно о трех пострадавших, повреждении электроопоры и жилых домов.

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