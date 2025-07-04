Оккупанты атаковали Кривой Рог: возник пожар, пострадали два человека

Страна-агрессор Россия утром 4 июля продолжила атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" на Днепропетровщине, а также, вероятно, применила КАБы. Взрыв прогремел в пределах Кривого Рога, пострадали два человека.

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Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Он призвал граждан быть сознательными и не изменить ни последствия вражеского удара, ни работу противовоздушной обороны.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – говорится в его коротком сообщении от 10:49.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что оккупанты попали беспилотником по Кривому Рогу: возник пожар и, предварительно, получили ранения двое мужчин.

Воздушная тревога из-за угрозы применения агрессором ударных БПЛА для Криворожского района была объявлена с 10:28.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в Днепропетровской области. А после взрыва – об угрозе применения врагом также авиационных средств поражения (КАБов).

"Перебои со светом в Кривом Роге возникли после комбинированного обстрела РФ", – сообщило "Суспільне".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 июля российские войска нанесли ракетные удары по селу Гуляйполе Каменского района Днепропетровщины. В результате атаки были жертвы среди гражданских и военных.

В частности, в результате вражеского удара погиб полковник Сергей Захаревич – командир 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко. Также погибли заместитель командира 110-й ОМБр Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев.

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