Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

Утром 1 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ракетным ударом оказался Каменский район.

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На месте прилета вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил ракетой по Каменскому району, возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога", – написал чиновник в 09:39.

Примерно через час Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

По данным мониторингового Telegram-канала monitorwar, по Каменскому району Днепропетровщины россияне ударили баллистикой, которую запускали с юго-восточного направления.

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Запорожье и область. В результате атаки было повреждено предприятие, возник пожар.

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