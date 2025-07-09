Оккупанты атаковали дронами Сумскую область: повреждены дома и авто, пострадали три человека. Фото

В ночь на 9 июля российские войска нанесли удар по Сумской области с использованием ударных дронов. Под вражескую атаку попал поселок Недригайлов в Роменском районе.

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В результате попаданий пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

В частности, в результате ночной атаки пострадали трое местных жителей. Один из них получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице, другим двум медицинскую помощь оказали на месте.

Кроме раненых, зафиксированы значительные разрушения. По предварительным данным, взрывами повреждены десятки частных домов. В одном из дворов полностью сгорел автомобиль, еще несколько машин повреждены. Пострадало и здание местной станции техобслуживания.

Без электроснабжения остались более 80 домохозяйств. Энергетики уже работают над восстановлением питания, а на месте атаки продолжается ликвидация ее последствий.

Спасатели, медики, коммунальщики и волонтеры помогают пострадавшим и фиксируют масштабы повреждений.

На фото видно разбитые дворы, обгоревшие машины, обломки шифера и стекла.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 9 июля РФ атаковала Украину с воздуха 741 средством поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 целей.

Во время ночной атаки на Киевщине успешно работала ПВО, однако в одном из районов из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

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