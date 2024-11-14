Оккупанты атаковали дроном авто в Донецкой области: сын погиб на месте, мать и отец ранены

В Донецкой области русские войска в очередной раз нанесли удар по мирному населению. Возле села Новотроицкое в результате атаки вражеского дрона пострадало авто, в котором находилась семья.

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В результате сын погиб на месте, мать и отец ранены. Об этом сообщили в Покровской местной военной администрации.

В течение суток оккупанты совершали обстрелы мирных граждан в Покровской общине, нанося удары как по жилым домам, так и по промышленным объектам. Уже в 4.30 утра российские войска обстреляли поселок Шевченко, разрушив жилой дом. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Кроме того, около 10:00 беспилотник попал в ограждение одного из местных предприятий, повредив автомобиль, а в 14:30 дрон атаковал дом по улице Киевская, повредив фасад, забор и крышу.

Однако жестокий удар по автомобилю с семьей под Новотроицким стал самым трагическим инцидентом в сутки. В результате атаки погиб 33-летний мужчина, сын семьи, находившийся в автомобиле. Его родители – 58-летняя женщина и 61-летний мужчина – получили ранения.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, применив в общей сложности 59 средств нападения. Силы обороны сбили 21 цель над четырьмя регионами, еще десятки были обезврежены без взрывов.

В Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

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