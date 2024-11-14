Защитники неба ночью сбили 21 российский дрон, еще десятки локационно потеряны – Воздушные силы

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, применив в общем 59 средств нападения. Силы обороны сбили 21 цель над четырьмя регионами, еще десятки были обезврежены без взрывов.

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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. В некоторых областных военных администрациях рассказали о последствиях.

Атака продолжалась с 19:00 минувших суток. За это время враг запустил 59 ударных БПЛА Shahed и беспилотников неустановленного типа из района Курска (РФ).

По состоянию на 08:30 четверга подтверждено, что сбит 21 дрон, в том числе в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

"38 вражеских беспилотников локационно потеряно", – отметили военные.

В Сумской ОВА отметили, что этой ночью в небе над регионом зенитчики сбили 11 российских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября Россия атаковала Украину не только 90 "Шахедами" ночью, но и шестью ракетами, в том числе баллистическими. Защитники неба уничтожили по две Х-101 и "Искандер-М"/KN-23, а также 37 дронов, часть остальных БПЛА были локационно потеряны или улетели в Беларусь и РФ.

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