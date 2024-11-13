Россия снова атаковала Украину : силы ПВО уничтожили 37 дронов-камикадзе и 4 ракеты

В ночь на 13 ноября Россия устроила новую атаку на Украину. На украинские города и села летели около сотни средств воздушного поражения врага, в частности, ракеты и дроны разных типов.

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Силы ПВО уничтожили 37 российских дронов-камикадзе, по две крылатые и баллистические ракеты, еще почти полсотни были локационно потеряны. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Первые воздушные цели на Украину начали лететь еще с 15 часов 12 ноября, последние сбивали уже утром 13 числа. Враг применил ракеты разных типов, управляемые авиабомбы и ударные дроны. В общей сложности в воздушном пространстве фиксировалось 96 средств воздушного поражения врага, в частности:

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области по Сумщине;

из Курской области по Сумщине; 2 крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;

из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море; 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, район пусков – Воронежская область

"Искандер-М"/KN-23, район пусков – Воронежская область 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БПЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях. 47 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника — в воздухе, боевая работа продолжается!" – отметили в Воздушных силах.

Так, над Сумщиной защитники неба ночью сбили 9 российских "Шахедов".

"Спасибо подразделениям ПВО Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольцам за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни. Всего с начала года наши Защитники неба уничтожили 513 российских беспилотников, несших смерть в Сумскую область и Украину", - отметили в Сумской ОВА.

В Черкасской области тревога продолжалась почти 9 часов, за это время, как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, над областью сбито 6 российских дронов. Обошлось без последствий.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали Запорожье. Вражеские КАБы взрывались в двух районах области. В одном из населенных пунктов в результате удара разрушены несколько этажей жилой многоэтажки.

Также сообщалось, что 12 ноября оккупанты атаковали Херсонщину артиллерией и дронами. Из-за российских ударов в регионе пострадали восемь мирных жителей.