Оккупанты атаковали Гавриловку и Станислав на Херсонщине: есть пострадавшие
Войска страны-агрессора РФ днем во вторник, 12 ноября, нанесли удар дроном по селу Гавриловка Бериславского района Херсонщины. Вследствие атаки пострадал 77-летний мужчина, его госпитализировали. Также оккупанты атаковали село Станислав, там пострадал 70-летний житель.
О последствиях налета сообщили в Херсонской областной военной администрации. Враг нанес удар около 11:00.
Оккупанты применили БПЛА, из-за сброса взрывчатки получил ранения пожилой мужчина.
77-летний житель получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки, рук, лица и сотрясение головного мозга.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, информировали в ОВА.
По состоянию на 16.08 в Херсонской ОВА сообщили, что в селе Станислав Херсонского района из-за атаки российского дрона пострадал 70-летний местный житель.
На мужчину сбросили взрывчатку.
У пострадавшего диагностировали взрывную травму, контузию, осколоные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.
В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медпомощь, рассказали в обладминистрации.
Как сообщал OBOZ.UA, днем 12 ноября армия РФ атаковала Харьков с помощью БПЛА неустановленного типа. Под ударом оказались два района города, известно о трех пострадавших, повреждении электроопоры и жилых домах.
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