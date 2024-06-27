Оккупанты атаковали дроном гражданское авто на Херсонщине: пострадали два человека. Фото

В поселке Нововоронцовка на Херсонщине российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Два человека получили ранения.

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Об очередном военном преступлении врага в четверг, 27 июня, сообщил Telegram-канал Херсонской областной военной (государственной) администрации. Пресс-служба заверила, что потерпевшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В результате вражеского удара пострадали два человека: 62-летний мужчина и женщина. Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями рук", – сказано в сообщении.

На фотографиях с места инцидента видно, что оккупанты атаковали беспилотником белый Renault Trafic. FPV-дрон врезался в заднюю часть машины и взорвался.

Поселок городского типа Нововоронцовка (Бериславского района) расположен на берегу Каховского водохранилища. Противоположный берег Херсонщины находится под оккупацией РФ с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее, 26 июня, армия Российской Федерации атаковала мирных жителей в Херсоне с помощью ударного беспилотника. Ранения получили двое детей и трое взрослых.

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