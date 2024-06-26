Войска РФ ударили дроном по людям в Херсоне: раненые дети

Оккупационная российская армия в среду, 26 июня, атаковала мирных жителей в Херсоне с помощью ударного беспилотника. Среди пострадавших есть дети.

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О вражеском обстреле сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. По его словам, в результате еще одной террористической атаки врага ранения получили двое детей и трое взрослых.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия", – рассказал Прокудин.

Детей в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медицинской помощи, отметил глава ОВА.

По его словам, также в больницу за помощью самостоятельно обратились трое взрослых, которые находились вместе с детьми.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко позже сообщил, что оккупанты еще раз сбросили взрывчатку с дрона на Херсон. Это произошло в Днепровском районе города около 20:00.

"Пострадали двое мужчин. Сейчас они госпитализированы. У обоих осколочные ранения ног. Состояние средней тяжести", – говорится в сообщении чиновника.

Напомним, что днем 26 июня войска РФ атаковали город Дергачи.Харьковского района КАБами. В результате удара по частному сектору пострадали девять человек, среди которых трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала года россияне выпустили по Украине более 2 тыс. "Шахедов". Однако защитники неба над Украиной постоянно совершенствуют навыки противодействия этой угрозе: воины ПВО сбивают 86% вражеских дронов-камикадзе.