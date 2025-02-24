Оккупанты атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть пострадавшие

Войска страны-агрессора РФ атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне. В результате удара двое мужчин получили ранения.

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О последствиях атаки сообщили в Херсонской областной военной администрации. По состоянию на второй день было известно, что из-за удара вражеского БПЛА пострадали два человека 47 и 49 лет.

49-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча.

Он находится в больнице, состояние раненого оценивают как легкое.

В больницу также доставили 47-летнего херсонца. У него взрывная травма, контузия, осколочные ранения головы и рук.

Мужчина находится под наблюдением медиков, его состояние – средней тяжести.

За прошедшую неделю армия России атаковала Херсонщину 1991 беспилотником. Из них 780 оккупанты применили в пределах Херсонской громады, сообщил пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Херсон" лейтенант Павел Дрогаль.

Украинские защитники уничтожили 1605 БПЛА, в том числе 712 – на территории Херсонской громады.

По Херсонской ОВА, эффективность уничтожения БПЛА за последнюю неделю осталась на уровне 80%.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля оккупанты атаковали дроном мужчину в Днепровском районе Херсона. 45-летний пострадавший получил тяжелые ранения, в том числе травматическую ампутацию ног. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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