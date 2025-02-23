В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину: он потерял ноги

В Херсоне российские кафиры снова атаковали дроном гражданского мужчину. Пострадавший в результате атаки получил тяжелые ранения, в том числе травматическую ампутацию ног.

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Об этом днем 23 февраля сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, вражеский БПЛА сбросил взрывчатку на 45-летнего мужчину в Днепровском районе города.

Мужчина получил минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, а также травматическую ампутацию ног.

В тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ООН, российские дроны стали главной причиной гибели мирных украинцев. В январе 2025 года вражеские БПЛА повлекли 70% всех жертв среди гражданского населения в Херсонской области, говорится в отчете Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине.

В ночь на 20 февраля армия РФ атаковала Херсон КАБами. Один попал в десятиэтажку. Вследствие атаки погибли 47-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое детей-двойняшек. Их мать нашли мертвой под завалами спустя почти сутки поисков.

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