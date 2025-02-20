Мать до сих пор ищут под завалами: появились данные о состоянии детей, пострадавших в результате удара РФ по Херсону. Видео

После российского удара КАБом по жилому дому в Херсоне в ночь на 20 февраля ранены 14-летние близнецы, брат и сестра. Они находятся в состоянии средней тяжести. Их мать спасатели ищут под завалами.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Также были обнародованы кадры с места мощного прилета.

"Сегодня ночью бригадами экстренной медицинской помощи были доставлены двое детей, двойняшки, из одной семьи, 2011 года рождения, которые пострадали вследствие обстрела многоэтажки. Состояние детей – средней тяжести, минно-взрывная травма, острая реакция на стресс", – сказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.

По ее словам, в настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков и дообследуются.

Из-за удара полностью разрушена их квартира, рассказали в ОВА.

Мать детей в момент атаки находилась в спальне, куда пришелся основной удар.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и продолжают ее поиски.

Как сообщал OBOZ.UA, около 23 часов 19 февраля военные РФ атаковали Херсон из авиации. Один из КАБов попал в жилую девятиэтажку. Известно о шести пострадавших, среди которых двое детей.

Кроме того, ночью Россия запустила по Украине 14 ракет и 161 дрон. Силы ПВО сбили 80 БПЛА разного типа над 11 областями. Вследствие атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесчина, Киевщина, есть пострадавшие гражданские.

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