В Херсоне из-под завалов многоэтажки спасатели достали тело мужчины: поиск матери двоих раненых детей продолжается. Видео

В Херсоне из-под завалов многоэтажки, в которую в ночь на 20 февраля попал российский КАБ, достали тело мужчины. Мать пострадавших детей-двойняшек до сих пор разыскивают.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

"Наши коммунальные службы вместе с ГСЧС продолжают ликвидировать последствия террористического акта со стороны РФ. Сейчас достаем из-под завалов погибшего мужчины, предпринимаем все меры, чтобы достать тело. Мы понимаем, что под завалами до сих пор находится женщина, мать двоих детей", – рассказал Мрочко на месте удара.

К разбору завалов привлечена тяжелая техника. Под завалами на втором и третьем этажах, вероятно, могут находиться люди, передает "Суспільне".

Была надежда, что их нашли и приостановили работу, начали работать лопатами. Позже снова привлекли экскаватор.