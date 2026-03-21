Оккупанты атаковали Харьковскую область: пострадали десять человек. Фото

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Харьковской области. В регионе в результате вражеских атак пострадали десять человек, в том числе ребенок.

Вражеские дроны и КАБы вызвали разрушение значительного количества жилых домов, повредили автомобили и складские помещения. О последствиях атак войск РФ рассказали в Национальной полиции Украины и в Харьковской областной прокуратуре

Изюмский район

Около 22:45 в пятницу, 20 марта, оккупанты нанесли авиационный удар по городу Изюм.

В результате попадания управляемой авиабомбы с УМПК, а также дронового удара повреждены по меньшей мере 16 частных домов и автомобили.

Пострадали пятеро горожан: 50-ти и 74-летняя женщины, мужчины в возрасте 67 и 70 лет, а также 14-летняя девочка. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс.

Уже через 15 минут еще одна авиабомба из УМПК повредила линию электропередач в селе Оскол Изюмского района. А в 23:50 враг ударил по селу повторно, повредив жилые дома, хозяйственные пристройки и автомобиль.

Пострадали двое пожилых людей — 75-летняя женщина и 76-летний мужчина, жившие в одном из поврежденных домов. Они испытали острую реакцию на стресс.

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре региона.

Купянский район

В этом районе Харьковщины под ударами БпЛА оказались два населенных пункта.

Так, в селе Просянка Купянского района вражеским ударом повреждены складские помещения.

В поселке Ковшаровка от удара БПЛА пострадала 73-летняя гражданская женщина.

Чугуевский район

В городе Чугуев россияне ударным дроном попали по жилому дому.

В результате обстрела здание частично разрушено, там возник пожар.

Пострадал 45-летний владелец дома: мужчина получил ссадины и острую реакцию на стресс. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Харьковский район

В селе Украинское местный житель 1975 года рождения получил взрывные ранения из-за вражеского обстрела.

На момент удара мужчина находился у себя во дворе. Его доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 марта оккупанты ударили по Запорожью. Один жилой дом разрушен, ряд частных домов повреждены.

Погибли муж и жена, которые жили в разрушенном доме. Ранения получили две их несовершеннолетние дочери.

Всего по состоянию на 10 часов утра было известно о шести пострадавших в результате утреннего удара войск РФ по облцентру.

