Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Российские войска утром 21 октября атаковали с беспилотников села Нововоронцовка и Никольское в Херсонской области. В результате действий оккупантов пострадали трое гражданских.

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Военные преступники сбросили взрывчатку прямо на людей. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что в Нововоронцовке российские оккупанты из беспилотника атаковали гражданское авто, из-за чего ранения получил 61-летний мужчина.

У него минно-взрывная травма, ранение головы и руки. Бригада экстреннки доставила пострадавшего в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков", – подчеркнули в ОВА.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона в этом же селе. В частности, у 51-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, головы и глаз, ушиб головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Кроме этого, утром враг таким же преступным способом атаковал мирного жителя села Никольское: 62-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги.

"Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября из-за сброса взрывчатки из российского беспилотника получили ранения коммунальщики. Работники аварийно-спасательной службы выполняли свои профессиональные обязанности, когда их атаковал вражеский дрон.

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