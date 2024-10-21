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Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,2 т.
Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Российские войска утром 21 октября атаковали с беспилотников села Нововоронцовка и Никольское в Херсонской области. В результате действий оккупантов пострадали трое гражданских.

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Военные преступники сбросили взрывчатку прямо на людей. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что в Нововоронцовке российские оккупанты из беспилотника атаковали гражданское авто, из-за чего ранения получил 61-летний мужчина.

Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

У него минно-взрывная травма, ранение головы и руки. Бригада экстреннки доставила пострадавшего в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков", – подчеркнули в ОВА.

Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона в этом же селе. В частности, у 51-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, головы и глаз, ушиб головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото
Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Кроме этого, утром враг таким же преступным способом атаковал мирного жителя села Никольское: 62-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги.

"Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", – отметили в ОВА.

Оккупанты атаковали Херсонщину, есть пострадавшие. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября из-за сброса взрывчатки из российского беспилотника получили ранения коммунальщики. Работники аварийно-спасательной службы выполняли свои профессиональные обязанности, когда их атаковал вражеский дрон.

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