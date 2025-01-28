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Оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Умани: энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Лилия Рагуцкая
War
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Шахеды

В ночь на 28 января российские войска атаковали Черкасщину. В Умани вражеские дроны повредили инфраструктурный объект.

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В городе возникли перебои с электроэнергией, городской водоканал работает на генераторах, специалисты работают над восстановлением отопления в домах. О последствиях атаки и их ликвидации рассказали глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и глава городского совета Умани Ирина Плетнева.

Воздушная тревога в Черкасской области началась еще в 22:03 27 января и продолжалась до 05:26 28 января. В регионе работали силы ПВО. Однако без последствий российская атака не обошлась: в Умани был поврежден инфраструктурный объект, после чего в городе начались проблемы с электроснабжением.

"Все службы работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самое главное – люди целы. А с остальным справимся", – заявил Табурец.

Оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Умани: энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Глава городского совета Умани рассказала, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Коммунальные службы работают над тем, чтобы уманцы получали воду и тепло.

"Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над отладкой подачи тепла в ваши дома. Спасибо всем службам, которые обеспечивают стойкость страны при экстремальных условиях. Спасибо ВСУ за защиту", – подчеркнула Плетнева.

Напомним, под ударом российских "Шахедов" этой ночью оказался Харьков. Войска РФ ударили по деревообрабатывающему цеху в облцентре, после этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар на площади около 1,5 тыс. кв. м.

Прилет и пожар были зафиксированы в Новобаварском районе.

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