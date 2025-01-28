Оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Умани: энергетики работают над восстановлением электроснабжения

В ночь на 28 января российские войска атаковали Черкасщину. В Умани вражеские дроны повредили инфраструктурный объект.

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В городе возникли перебои с электроэнергией, городской водоканал работает на генераторах, специалисты работают над восстановлением отопления в домах. О последствиях атаки и их ликвидации рассказали глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и глава городского совета Умани Ирина Плетнева.

Воздушная тревога в Черкасской области началась еще в 22:03 27 января и продолжалась до 05:26 28 января. В регионе работали силы ПВО. Однако без последствий российская атака не обошлась: в Умани был поврежден инфраструктурный объект, после чего в городе начались проблемы с электроснабжением.

"Все службы работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самое главное – люди целы. А с остальным справимся", – заявил Табурец.

Глава городского совета Умани рассказала, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Коммунальные службы работают над тем, чтобы уманцы получали воду и тепло.

"Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над отладкой подачи тепла в ваши дома. Спасибо всем службам, которые обеспечивают стойкость страны при экстремальных условиях. Спасибо ВСУ за защиту", – подчеркнула Плетнева.

Напомним, под ударом российских "Шахедов" этой ночью оказался Харьков. Войска РФ ударили по деревообрабатывающему цеху в облцентре, после этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар на площади около 1,5 тыс. кв. м.

Прилет и пожар были зафиксированы в Новобаварском районе.

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