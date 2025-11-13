Оккупанты атаковали Николаев: пострадали шесть человек

В четверг, 13 ноября, Николаев атаковали вражеские дроны-камкадзе Shahed-136. Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Подробности ударов по Николаеву 13 ноября

По информации губернатора Николаевщины, безотлагательно госпитализированы трое пострадавших из-за атаки беспилотника.

"По состоянию на сейчас в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое в тяжелом состоянии. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – сообщил Ким.

Информацию об оказании необходимой помощи из-за очередной вражеской вероломной атаки на город также подтвердил и мэр города, Александр Сенкевич.

Стоит заметить, что около восьми часов утра в Николаевской области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда, согласно информации Воздушных сил ВСУ, местных жителей предупреждали об угрозе ударных дронов для всего южноукраинского региона.

Напомним, ранее тактическая авиация ВКС РФ впервые атаковала Николаев управляемыми авиабомбами. Тогда, по словам Виталия Кима, снаряд упал на окраинах города.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Николаевской ОГА считает, что в промежутке от двух месяцев до года российско-украинская война завершится. Он добавляет, что мира достигнут дипломатическим путем.

