Оккупанты атаковали объекты энергетики в Винницкой области: есть попадания, произошел пожар

В ночь на 25 сентября российская армия нанесла удар по Винницкой области. Враг попал в критическую инфраструктуру, в частности энергетические объекты.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Что известно

"Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики", – указано в сообщении.

На место происшествия выехали все соответствующие службы. По словам Заболотной, о подробностях ночного обстрела сообщат позже.

По состоянию на 6:09 стало известно, что в результате массированной ночной атаки оккупантов объекты критической инфраструктуры Винницкой области получили значительные повреждения.

"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено. Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет", – указано в сообщении.

По состоянию на 5:30 пожар удалось полностью ликвидировать. На месте атаки продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Всего привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. В результате обесточивания отдельных участков железной дороги происходит задержка нескольких поездов. По словам железнодорожников на место обстрела направлены резервные тепловозы.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Харькове, в результате массированной атаки российских беспилотников на энергетический объект, были обесточены потребители Холодногорского района. Около 80 тысяч точек учета остались без света.

