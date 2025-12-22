Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть пострадавшие

В ночь на 22 декабря российские войска атаковали Житомирскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры региона.

Известно о пострадавших, их из мест попаданий эвакуировали в больницы. О последствиях атаки сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно

"Сегодня ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирщины. Благодаря профессиональным действиям спасателей несколько пострадавших граждан были эвакуированы с места событий и доставлены экипажами экстренной помощи в лечебные учреждения", – отметил чиновник.

По словам Бунечко, на местах попаданий работали пиротехники ГСЧС.

Пожарным удалось укротить вспыхнувшие пожары. В регионе сейчас продолжаются восстановительные работы.

"Спасибо силам противовоздушной обороны и всем службам за оперативность и профессионализм", – резюмировал Бунечко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне атаковали Одессу. Под ударами врага оказались энергетические и промышленные объекты. В частности, разрушения и пожар фиксировались на одном из энергопредприятий региона.

Пострадал один гражданский, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

