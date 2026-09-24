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Оккупанты атаковали Одесщину: повреждены больница и дома, есть пострадавшие. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты атаковали Одесщину
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Ночью 24 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую областью авиабомбами и дронами. Целью путинских террористов стали объекты гражданской инфраструктуры.

Под удары попали больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

В результате атаки повреждены 10-этажное нежилое здание и торговый центр, который ранее уже был атакован. Также повреждена кровля отделения городской больницы и продуктовые склады. Выбиты остекления гимназии и жилых домов, повреждены автомобили.

Двое мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Россияне атаковали торговый центр
Разрушения после обстрела

В областном управлении ГСЧС отметили, что после обстрела в торговом центре возник масштабный пожар. Спасатели ее ликвидировали.

По другому адресу из-за попадания загорелся двухэтажный частный жилой дом. В Белгород-Днестровском районе выбиты окна в трех частных жилых домах.

В областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали баражирующими боеприпасами и ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры Одессы и области.

Правоохранители отметили, что в результате вражеской атаки пострадали два человека: 82-летняя женщина и 64-летний мужчина.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют военные преступления.

Последствия атаки
Враг атаковал Одессщину
После обстрела возник пожар
На месте атаки работали спасатели

Напомним, 24 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, с утра 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах.

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