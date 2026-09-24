Оккупанты атаковали Одесщину: повреждены больница и дома, есть пострадавшие. Фото и видео

Ночью 24 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую областью авиабомбами и дронами. Целью путинских террористов стали объекты гражданской инфраструктуры.

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Под удары попали больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

В результате атаки повреждены 10-этажное нежилое здание и торговый центр, который ранее уже был атакован. Также повреждена кровля отделения городской больницы и продуктовые склады. Выбиты остекления гимназии и жилых домов, повреждены автомобили.

Двое мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах попаданий работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

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В областном управлении ГСЧС отметили, что после обстрела в торговом центре возник масштабный пожар. Спасатели ее ликвидировали.

По другому адресу из-за попадания загорелся двухэтажный частный жилой дом. В Белгород-Днестровском районе выбиты окна в трех частных жилых домах.

В областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали баражирующими боеприпасами и ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры Одессы и области.

Правоохранители отметили, что в результате вражеской атаки пострадали два человека: 82-летняя женщина и 64-летний мужчина.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют военные преступления.

Напомним, 24 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, с утра 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах.

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