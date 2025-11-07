Оккупанты атаковали Одесскую область: есть попадания по объектам энергетики, повреждены склады. Фото и видео

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Дроны оккупантов попали по объектам энергетики.

Также разрушениям подверглись складские помещения и админздание. О последствиях российского террора рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

В регионе ночью работали силы ПВО: украинские воины отражали воздушную атаку РФ. Однако в Одесском и Белгород-Днестровском районах есть прилеты.

"В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксированы попадания по объектам энергетики. В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание", – отметил Кипер.

Пожары, вспыхнувшие на местах попаданий, оперативно ликвидировали спасатели.

Обошлось без погибших и пострадавших.

"При процессуальном руководстве Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре Одесской области.

К ликвидации последствий вражеских ударов, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия ударила дронами по Днепру. В городе повреждены жилые дома. Пострадали шесть человек, среди них – двое полицейских.

Также в Краматорской громаде враг ударил дроном по автобусу, там есть раненые.

Вдобавок российская атака обесточила сразу 8 шахт в Украине: под землей застряли более 2,5 тыс. человек.

