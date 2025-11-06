В Краматорской громаде враг ударил дроном по автобусу: есть раненые. Фото

Страна-террорист продолжает атаковать гражданских с временно оккупированных территорий. В четверг, 6 ноября, военные РФ ударили беспилотником по автобусу в Краматорской громаде (Донецкая область).

В результате циничного обстрела есть раненые. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"В 15:29 с применением, предварительно, FPV-дрона с боевой частью российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков громады. По предварительной информации, ранены мужчина 1965 г.р. и женщина 1952 г.р. Устанавливаем окончательные последствия обстрела", – рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что российский удар 6 ноября обесточил сразу восемь украинских шахт – под землей на момент инцидента находились 2595 горняков. Их подъем на поверхность по состоянию на 16:50 все еще продолжался.

Кроме того, 5 ноября российская атака разрушила подъезд одного из жилых домов в Каменском, Днепропетровской области. Всего повреждены 12 квартир, один человек погиб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 ноября российская террористическая армия нанесла серии ударов по городу Богодухов Харьковской области. В результате вражеской атаки в населенном пункте пострадали шесть человек, среди них ребенок.

