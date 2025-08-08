Оккупанты атаковали Одесскую область: есть последствия, пострадал охранник АЗС

В ночь на 8 августа российские войска атаковали дронами Одесский район. Пострадал по меньшей мере один человек.

Есть повреждения здания канализационно-насосной станции и АЗС, в пригороде облцентра вспыхнул пожар. О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

Под ударами российских дронов Одесский район оказался ночью.

"Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован", – рассказал Кипер.

По данным Одесской областной прокуратуры, канализационно-насосная станция была частично разрушена. Прокуроры также рассказали о повреждении административных и технических зданий одного из предприятий.

Кипер добавил, что на этот раз не обошлось без пострадавших.

"Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", – рассказал глава Одесской ОВА.

Пострадавшему – 54 года.

Сейчас правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области", – отметили в прокуратуре региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что всего ночью россияне атаковали Украину более чем сотней беспилотников, среди них – восемь реактивных дронов. Силы ПВО обезвредили 82 БпЛА, включая три реактивных.

Среди атакованных городов этой ночью снова оказался Харьков. В результате попаданий вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

Также россияне ударили дронами по Киевской области. В регионе вспыхнули несколько пожаров, есть пострадавшие.

