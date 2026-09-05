Оккупанты атаковали пассажирский поезд, следовавший в Херсон: есть пострадавшая

В субботу, 5 сентября, российские захватчики совершили атаку на пассажирский поезд, следовавший в Херсон. В результате вражеского удара пострадала сотрудница железной дороги.

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В настоящее время она находится в медицинском учреждении. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Террор РФ продолжается

По информации чиновника, россияне нанесли удар несколькими беспилотниками "Шахед" в полдень. В результате попаданий повреждены два тепловоза.

"На данный момент известно об одной пострадавшей. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 55-летнюю работницу железной дороги", – написал Прокудин в 13:20.

Он уточнил, что женщина получила осколочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Главные истории дня

Напомним, в начале августа российские войска атаковали железнодорожную станцию в Лозовой, что в Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Удар оккупанты нанесли с помощью дрона.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате ракетного удара РФ в ночь на 5 августа в Броварском районе погибли восемь человек. Они ждали поезд на станции "Квитневый", который задержался.

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