Оккупанты атаковали Полтавщину, есть попадание в промышленный объект: пострадал мужчина

В ночь на 5 июня армия РФ атаковала Полтавщину. В регионе работала ПВО, также зафиксировано попадание в промышленный объект.

Пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Российская армия атаковала Полтавщину. По вражеским БПЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации", – отметил он.

Глава Полтавской ОВА не уточнил ни населенный пункт, по которому попали захватчики, ни масштабы причиненных разрушений и ущерба.

Вместо этого Пронин призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о безопасности своей и своих близких.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину 27 дронами-камикадзе. Захватчики запускали их из Курской области РФ и из оккупированного Крыма.

Силы ПВО сбили 22 "Шахеда". Их приземляли над пятью регионами нашего государства.

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