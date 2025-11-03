Оккупанты атаковали Сумскую область: есть жертва, из-под завалов спасли трех человек
В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Сумщину. Под вражеским ударом оказалась Тростянецкая громада.
Известно о по меньшей мере одном погибшем, трех человек спасатели вытащили из-под завалов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Сергей Григоров.
Что известно
На Тростянецкую громаду российские войска среди ночи направили ударные дроны.
"Россияне цинично попали в людей – прицельно, ночью, когда они спали. Предварительно, погиб один человек. Из-под завалов спасатели деблокировали еще трех человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь", – отметил Григоров.
Сейчас на месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Правоохранительные органы и местные власти уточняют все последствия атаки.
Новость дополняется