Оккупанты атаковали Сумскую область: повреждены десятки домов, есть жертва и пострадавшие. Фото

Россияне продолжают атаковать украинскую Сумскую область. На рассвете 25 августа они ударили дроном по гражданскому авто в Конотопском районе: погиб мужчина, еще двое гражданских получили ранения.

А в Сумской громаде в результате дроновых ударов врага пострадали семь человек. Подробности сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и Сумская областная прокуратура.

Что известно

За последние сутки в результате российских ударов по Сумской области в области есть жертва и девять пострадавших гражданских.

Около 5 часов утра 25 августа россияне атаковали дроном гражданский автомобиль, который ехал по селу Новая Слобода Конотопского района. В результате удара 37-летний водитель автомобиля погиб. Его пассажиры, женщина 56 лет и ее муж 62 лет, получили ранения.

Пострадавших супругов удалось эвакуировать в безопасное место для оказания медицинской помощи.

"Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области", – сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, под российской дроновой атакой оказался жилой сектор Сумской громады. Ранения получили двое жителей Сум и пятеро жителей Песчанского старостата: в госпитализации нуждались трое из них, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

"Повреждены десятки частных и многоквартирный дом, другая гражданская инфраструктура", – отметил Григоров.

Кривошеенко же уточнил, что Сумы россияне атаковали утром двумя беспилотниками.

"Одно из попаданий – по жилому дому. Выбиты окна. За помощью обратилось два человека – они получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем их госпитализировали для дальнейшего обследования. Второй удар пришелся по автозаправочной станции. Пожар был ликвидирован. Без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", – написал начальник Сумской городской военной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, всего в ночь на 25 августа Россия атаковала Украину более сотней дронов.

Силы ПВО обезвредили 76 из них, однако около трех десятков дронов попали в ряде локаций на востоке и севере страны.

