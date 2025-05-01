Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены здания, погибли домашние животные. Фото

Российские террористы ежедневно обстреливают украинские населенные пункты с временно оккупированных территорий. В четверг, 1 мая, агрессор атаковал три района Днепропетровщины.

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Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Во время обстрела была ранена женщина, повреждены здания. Кроме того, погибли домашние животные.

По словам чиновника, больше всего атак пережила Никопольщина. Агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Также страдали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

Пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, газопровод. Загорелся дачный дом – пожар укротили. Погибли 30 голов домашних животных.

Зеленодольскую громаду Криворожья российская армия атаковала беспилотником. Пострадала инфраструктура. Люди, к счастью, не пострадали.

Кроме того, БПЛА противника попал и по Синельниковщине, а именно – Николаевской громаде. Там разрушен частный дом.

Напомним, что российские оккупационные войска в ночь на четверг, 1 мая, направили в Одессу группу ударных беспилотников типа "Шахед", в нескольких районах городах прогремели взрывы. Зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

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