Оккупанты атаковали Украину ракетами и 114 БПЛА: силы ПВО сбили 101 цель

Российская оккупационная армия в ночь на 18 ноября снова терроризировала Украину ракетно-дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также ударили баллистическими ракетами.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 101 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 114 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым, более 70 из них – "Шахеды". Также противник атаковал четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Ночью целью российских террористических ударов стала железнодорожная инфраструктура в Днепре. К счастью, обошлось без пострадавших.

Критические поражения десятками БПЛА потерпело пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Во второй раз за время войны враг массированно ударил по нему. Также существенно разрушен основополагающий ремонтный цех и поврежден вокзал в Днепре. Несмотря на это, утренние электрички из Днепра отправлены графиком.

Также враг нанес удары по ряду железнодорожных станций в Харьковской области. В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций.

Как писал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 17 ноября, российские "Шахеды" атаковали Днепр с разных направлений. В городе раздались взрывы, силы ПВО работали непрерывно. Зафиксированы разрушения, в том числе взрывной волной выбиты несколько окон в вагонах и на вокзале, два поезда отправились с задержкой в 2,5 часа.

