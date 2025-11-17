Российские дроны атакуют Днепр, в городе раздаются взрывы: все подробности

Вечером понедельника, 17 ноября, российские"Шахеды" атаковали Днепр с разных направлений. В городе раздались взрывы, и власти призвали жителей немедленно перейти в укрытие и оставаться там до завершения воздушной тревоги. Ситуация развивалась быстро, и силы ПВО работали непрерывно.

Об обстреле рассказали глава Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и председатель областного совета Николай Лукашук, опубликовав обращение в своих Telegram-каналах. Лукашук в сообщении призвал горожан соблюдать правило двух стен и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги:"Укрытие или правило двух стен до конца тревоги. Берегите себя".

Мониторинговые ресурсы также подтвердили массовый запуск дронов.

По данным местных пабликов, на город одновременно двигалось около 40 ударных дронов. Часть из них заходила с восточных и южных направлений, что затрудняло работу ПВО и заставляло людей оставаться в укрытиях дольше, чем обычно.

Обстрел Украины 17 ноября

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь перед атакой российская армия выпустила по Украине две баллистические ракеты типа Искандер-М из Ростовской области.

Кроме того, по разным регионам страны двигались 128 ударных дронов – Шахед, Гербера и другие модификации, запущенные из районов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма. Такое количество дронов создало эффект многоволновой атаки, когда одна группа еще не отработана ПВО, а следующая уже на подлете.

Ранее ночью российские войска ударили по энергетической и портовой инфраструктуре Одесской области, вызвав повреждения нескольких судов и ранения гражданского человека.

Как писал OBOZ.UA, удар по многоэтажке в Днепре россияне нанесли в ночь на 8 ноября. Погибли три человека, еще 12 (в том числе два ребенка) пострадали. Повреждены 10 автомобилей и 111 квартир.

Один из вражеских ударов пришелся на многоэтажку: в доме уничтожены квартиры с 4 по 6 этажи. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС: поисково-спасательная операция продолжалась почти до 18 часов вечера того дня.

В городе после смертоносной вражеской атаки объявили двухдневный траур по погибшим в результате российского теракта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!