Оккупанты запустили по Украине 25 ракет и почти 300 БПЛА: силы ПВО сбили 247 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 13 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет разных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 247 воздушных целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 293 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ВОТ АР Крыма, более 200 из них – "Шахеды".

Также противник атаковал 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей, ТОТ Крыма, 7 ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей.

Удары баллистическими ракетами оккупанты нанесли из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре. Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Последствия обстрелов по регионам

Одной из основных целей российских террористов стала Киевская область. После атаки в регионе сообщали о проблемах со светом и водоснабжением.

По информации Киевской ОВА, в трех районах области зафиксировано повреждение жилищной и хозяйственной застройки. К счастью, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. В Броварском районе фиксируют повреждения частных домов (выбиты окна, поврежден фасад), автомобиль и временное сооружение. В Фастовском районе в результате атаки загорелось хозяйственное здание.

Четверо людей погибли в результате вражеских ударов по пригороду Харькова, сообщили в ОВА. Еще пятеро пострадали – среди них 42-летний и 40-летний мужчины, которые были госпитализированы, и 58-летний мужчина, который испытал острую реакцию на стресс. Предварительно, в результате атаки вспыхнул пожар.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российский "Шахед" попал в детский санаторий в Шевченковском районе, на месте возник пожар. Также враг ударил по почтовому терминалу в пригороде Харькова. По данным следствия, в ночь на 13 января 2026 года вооруженные силы РФ совершили массированную комбинированную атаку на территорию почтового терминала в Харьковском районе.

Сначала был нанесен удар двумя ракетами, после чего – четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что при атаке были применены ракеты типа "Искандер-М" и БпЛА типа "Герань-2". Кроме того, задокументированы повреждения двух АЗС.

В Житомирской области враг продолжил бить по объектам критической инфраструктуры. По информации главы областной военной администрации Виталия Бунечко, ночью под ударами оказалось несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах. Пока информации о погибших и пострадавших нет.

В ночь на 13 января армия страны-агрессора в очередной раз атаковала Одессу. В результате удара пострадали пять человек, зафиксированы разрушения. Под атакой оказался центр города.

По информации ОВА, в результате двух волн ночных вражеских ударов в центральной части города получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, среди которых – больница, детский сад и школа.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский предупреждал о том, что Россия готовит новый массированный удар в ближайшие дни. Такая информация поступила от разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

