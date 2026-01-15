Оккупанты атаковали Украину 82 БПЛА: силы ПВО сбили 61 цель

Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 61 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 82 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, более 60 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу ударным беспилотником. Обломки БПЛА упали на дом в Соломенском районе столицы. Как выяснилось впоследствии, обломки БПЛА попали в 15-этажный жилой дом. Из-за этого повреждения получил технический этаж: там разрушена часть стены площадью около 4 квадратных метров.

В Днепропетровской области россияне снова атаковали дома мирных жителей. Вечером 14 января российская армия направила БПЛА на Новопольскую громаду Криворожского района. В результате атаки повреждена инфраструктура.

Никополь ночью враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Вследствие террора повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, гараж, газопровод. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу беспилотником, обломки которого упали на жилой дом в Соломенском районе города.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 15 января российская оккупационная армия нанесла удар по Львову. Для атаки по городу террористы применили дрон-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано попадание в центральной части Львова.

