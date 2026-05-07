Оккупанты атаковали Украину 102 БПЛА: силы ПВО сбили 92 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 7 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили больше сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 92 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 102 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Последствия в регионах

На Днепропетровщине четверо человек получили ранения. Около 30 раз враг атаковал пять районов области артиллерией и беспилотниками. В областном центре повреждены многоквартирные дома, гаражи и автомобили, пострадали два человека.

В Никопольском районе после российских атаки повреждены супермаркет, многоквартирные дома, заправка, церковь и автомобили. 60-летний мужчина получил ранения.

В Каменском районе россияне били по Криничанской громаде. Поврежденные автомобили. Пострадал 43-летний мужчина.

На Синельниковщине противник атаковал Петропавловскую и Межевскую громады. В Павлоградском районе враг попал по районному центру и Богдановской громаде. Повреждены инфраструктура и автомобиль.

Напомним, 6 мая российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы. Целью путинских террористов стало здание детского сада. Во время спасательной операции стало известно о гибели двух человек, еще пять человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области путинские войска атаковали село Писаревка. В результате военного преступления пострадали три человека.

