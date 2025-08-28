Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 589 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 28 августа совершила массированный обстрел Украины. Враг запустил сотни ракет и дронов-камикадзе.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 589 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 629 ударными дронами типа Shahed и ракетами разных типов.

Российские войска запускали 598 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов з направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма.

Также путинские террористы применили две аэробалистические ракеты Х47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области РФ. Кроме того, было применено 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области. Из воздушного пространства Саратовской области оккупанты запустили 20 крылатых ракет Х-101.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

– 563 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

– 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

– 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

– 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Три человека погибли, в том числе ребенок, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа РФ осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. Пострадали объекты электро- и газовой инфраструктуры в шести областях. Из-за этого без электроэнергии осталась часть потребителей на Полтавщине и Сумщине.

