Оккупанты атаковали Запорожье: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 24 декабря российские войска нанесли по меньшей мере три авиаудара по Запорожью. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки: пострадали три человека.

Также в облцентре повреждены еще несколько многоквартирных домов, учебное заведение, транспортные средства, частично разрушен гаражный кооператив. Подробности сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Национальная полиция Украины.

Что известно

По городу Запорожье ночью россияне ударили по меньшей мере тремя ФАБ с УМПК.

"Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", – написал Федоров в 04:40.

К 07:10 количество пострадавших возросло до трех человек.

"К врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина", – констатировал начальник Запорожской ОГА.

В Нацполиции уточнили, что пострадали жители многоэтажки, рядом с которой произошло одно из попаданий: когда враг направил на жилой район авиабомбы, люди спали в своих квартирах.

"Повреждены несколько многоэтажек, муниципальные и частные транспортные средства, учебное заведение. Также частично разрушен гаражный кооператив. Сейчас полицейские осуществляют осмотр территорий, куда попали оккупанты, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим. На местах также работают спасатели и все соответствующие службы города", – рассказали в Нацполиции о последствиях вражеских ударов.

Об угрозе применения россиянами управляемых авиационных бомб по Запорожской области и городу Запорожье, людей Федоров предупреждал в 03:38.

Ровно через 10 минут спустя он сообщил о взрывах в облцентре.

О пострадавших стало известно не сразу. В первых сообщениях о последствиях вражеской атаки речь шла о поврежденной многоэтажке и гаражном кооперативе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне в Чернигове российский дрон попал в многоквартирный дом. Там возник пожар, выбиты окна, город частично обесточен.

По состоянию на десять часов вечера вторника "пожар, возникший в результате попадания российского БпЛА в многоэтажку в Чернигове, полностью ликвидировали", погибших и раненых среди гражданского населения нет, отметили в Черниговской МВА, однако двум горожанам понадобилась помощь специалистов из-за острой реакции на стресс.

