Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях с целью прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 мая.

В течение суток путинские войска нанесли 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 74 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Верхнекаменное, Спорное, Клищиевка, Новосадово, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области; Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 9 атак, в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области Спорное, Раздолевка, Новый, Клищиевка, южнее Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетным комплексам и складу боеприпасов противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и еще по одному важному объекту противника.

Напомним, в Белом доме заявили, что Силы обороны Украины будут стремиться провести новое контрнаступление на фронте, вероятно, в 2025 году. К тому времени страна будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе было попадание в частный сектор.

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