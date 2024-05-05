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Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

Алексей Лютиков
War
3 минуты
19,8 т.
Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях с целью прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 мая.

В течение суток путинские войска нанесли 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 74 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Верхнекаменное, Спорное, Клищиевка, Новосадово, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области; Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 9 атак, в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области Спорное, Раздолевка, Новый, Клищиевка, южнее Ивановского Донецкой области.

Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск.

Оккупанты били артиллерией по 110 городам и селам, ВСУ отбили 20 атак врага под Авдеевкой – Генштаб

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетным комплексам и складу боеприпасов противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и еще по одному важному объекту противника.

Напомним, в Белом доме заявили, что Силы обороны Украины будут стремиться провести новое контрнаступление на фронте, вероятно, в 2025 году. К тому времени страна будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе было попадание в частный сектор.

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