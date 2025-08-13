'Оккупанты блокированы и ликвидируются': в ВСУ призвали 'ни преуменьшать, ни преувеличивать' угрозу в направлении Доброполья

Российская оккупационная армия смогла продвинуться в направлении Доброполья только за счет вклинивания в украинскую оборону небольших групп. Сейчас украинские военнослужащие уже обнаруживают и ликвидируют захватчиков, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении.

Выступ в районе Доброполья, который недавно появился на картах, врагом не контролируется. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Ситуация возле Доброполья

По словам Трегубова, прорыв небольших подразделения российских войск больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. Более того, уже сейчас украинские защитники проводят зачистку этого участка. Постепенно украинские бойцы обнаруживают и ликвидируют захватчиков.

Также спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" призвал украинцев ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу на этом участке фронта.

"Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте, не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян", – заявил Трегубов.

Враг воспользовался ситуацией

Трегубов подчеркнул, что причиной продвижения врага в направлении Доброполья стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. По его словам, в ходе прорыва путинская армия не использовала тяжелую бронетехнику, лишь несколько малых пехотных групп.

"Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить", – объяснил военный.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Накануне Трегубов заявил, что информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск на одном из участков фронта на востоке Украины недостоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

Напомним, в течение 12 августа российская оккупационная армия продолжила просачиваться через украинскую оборону к востоку и северо-востоку от Доброполья (северо-западнее Покровска). При этом враг использовал преимущественно ограниченные диверсионно-разведывательные группы.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

